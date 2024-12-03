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Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu oldu, tarihe geçti

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#NBA#Houston Rockets#Alperen Şengün
Alperen Şengün Batı Konferansında haftanın oyuncusu oldu, tarihe geçti
Hakan Emiroğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 15:16

NBA’de Batı Konferansı haftanın oyuncusu Milli oyuncumuz Alperen Şengün seçildi. Takımının kazandığı 3 maçta da başrol olan Alperen, medya ve yönetici oylarıyla bu ödüle layık görüldü.

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Geçtiğimiz hafta 3 maçta 3 galibiyet alan Houston Rockets Batı Konferansı’nda 2.sıraya kadar yükseldi. Son olarak lider Oklahoma City Thunder’ı mağlup eden Texas ekibinde Milli oyuncu Alperen Şengün yükselişini devam ettirdi.

ALL-STARLARI GERİDE BIRAKTI

Kazanılan 3 maçta Şengün, 21.3 sayı 12.7 ribaund 9.0 asist ortamalarını yakaladı. Liderliğe yaklaşan Rockets’ta verimlilik puanında takımının en iyisi olan yıldız pivot bu ödülü alırken LeBron James, Kevin Durant, James Harden gibi süperstarları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

BU ÖDÜLÜ ALAN 4.TÜRK

Bu başarıyı yakalayan 4.Türk oyuncu Alperen Şengün oldu. Geçen sezonun Ocak ayının ilk haftasına layık görüldükten sonra bu hafta da kazanmasıyla kariyerinin 2.haftanın oyuncusu ödülünü almış oldu. Daha önce Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova bu ödülü kazanmıştı.

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ALL-STAR SEÇİLMESİ MUHTEMEL

Alperen’in yükselen istatistikleri ve takımı Houston Rockets’ın da ivmelenen performansı Batı Konferansı’nda 2.sıraya yükselmesi NBA’de bu sezon en dikkat çekenler arasında yer aldı. Yıldız oyuncunun, basketbol otoriteleri tarafından Şubat ayında oynanacak All-star maçında Batı All-star kadrosuna seçilmesi çok muhtemel görülüyor.

 

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#NBA#Houston Rockets#Alperen Şengün

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