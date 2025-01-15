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Alperen Şengün atıyor, Houston kazanıyor

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#NBA#Alperen Şengün#Basketbol
Alperen Şengün atıyor, Houston kazanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 07:00

Alperen Şengün 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Öte yandan, yangınların vurduğu Los Angeles’ta maçlar oynanmaya başladı.

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NBA’de Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies’i 120-118 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Rockets bu galibiyetle Batı Konferansı’da ikinci sıradaki yerini korudu. Teksas temsilcisinde Alperen Şengün 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Jalen Green ise 42 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Los Angeles’taki orman yangınları nedeniyle daha önce ertelenen maçta Los Angeles Lakers, konuk ettiği San Antonio Spurs’a 126-102 yenildi. Los Angeles’ta oynanan diğer maçta ise Los Angeles Clippers konuk ettiği Miami Heat’i 109-98 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Washington-Minnesota: 106- 120, New York-Detroit: 119-124, Toronto-Golden State 104-101.

 

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#NBA#Alperen Şengün#Basketbol

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