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Alperen Şengün alev aldı, Houston uzatmalarda kazandı

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengün alev aldı, Houston uzatmalarda kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:27

NBA’de milli oyuncu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Philadelphia 76ers’ı 122-115’lik skorla yendi. Alperen 35 dakika süre aldığı maçta 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

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NBA’de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı uzatmalarda 122-115’lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen, 35 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 41 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson da 19 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele 22 sayı, 7 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

LeBron James’ten triple double

Los Angeles Lakers konuk olduğu San Antonio Spurs’ü 119-101’lik skorla yendi. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Lakers’ta LeBron James 16 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double, Anthony Davis de 19 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double double yaptı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren San Antonio'da ise Victor Wembanyama 20 sayı, Harrison Barnes 19 sayı ve Julian Champagnie de 18 sayı ile maçı tamamladı.

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NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 121 - Portland Trail Blazers: 114
Cleveland Cavaliers: 124 - Atlanta Hawks: 135
Philadelphia 76ers: 115 - Houston Rockets: 122
Charlotte Hornets: 94 - Miami Heat: 98
Orlando Magic: 133 - Chicago Bulls: 119
Washington Wizards: 96 - Los Angeles Clippers: 121
Dallas Mavericks: 129 - New York Knicks: 114
Memphis Grizzlies: 131 - Detroit Pistons: 111
New Orleans Pelicans: 93 - Toronto Raptors: 119
Minnesota Timberwolves: 104 - Sacramento Kings: 115
San Antonio Spurs: 101 - Los Angeles Lakers: 119
Phoenix Suns: 117 - Brooklyn Nets: 127
Utah Jazz: 103 - Denver Nuggets: 122
Golden State Warriors: 101 - Oklahoma City Thunder: 105

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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