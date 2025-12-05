×
Alperen Şengün 5 bin barajını da yıktı!

Alperen Şengün 5 bin barajını da yıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

Kings’e karşı 28 sayı, 10 ribaundla ‘double-double’ yaparak sahanın en skoreri olan Alperen Şengün, NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşan oyuncular arasına girdi. Rockets’ta Kevin Durant 24 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings’i 121-95 yendi. Toyota Center’da oynanan karşılaşmada, milli basketbolcumuz Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribaundla ‘double-double’ yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

Rockets’ta Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla Alperen gibi “double-double” yaptı. Kings’de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25’şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribaundla oynadı.

MURRAY'DEN 52 SAYI

Batı Konferansı’nın iddialı takımlarından Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers’ı 135-120 mağlup etti. Nuggets’ta Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle ‘double-double’ yaptı. Doğu Konferansı’nda sondan ikinci sırada yer alan Pacers’da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

