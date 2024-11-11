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Alperen Şengün 27 sayıyla oynadı, Houston Rockets kıl payı kazandı

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#NBA#Houston Rockets#Alperen Şengün
Alperen Şengün 27 sayıyla oynadı, Houston Rockets kıl payı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 11:37

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayıyla oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 yendi.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets'ın Pistons deplasmanında kazandığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.

Pistons'ta Cade Cunningham'ın 26 ve Isaiah Stewart'ın 16 sayısı, sezonun 7. yenilgisini önleyemedi.

Nikola Jokic'ten etkileyici performans

Denver Nuggets, sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti.

Üst üste 5 olmak üzere 7. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta etkileyici bir performansa imza atan Nikola Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18 ve Michael Porter Jr 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.

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LeBron James'ten 'triple-double'

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.

Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.

RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Houston Rockets: 99-101

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 107-113

Indiana Pacers-New York Knicks: 132-121

Orlando Magic-Washington Wizards: 121-94

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 107-105 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 116-127

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 94-95

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 118-127 (Uzatmada)

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 122-120

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 89-134

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 123-103

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#NBA#Houston Rockets#Alperen Şengün

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