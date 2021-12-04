Alperen, Ömer Faruk ve Furkan'dan galibiyetlere katkı

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NBA'de Golden State Warriors, Phoenic Suns'ı 118-96 yenerek rakibinin 18 maçlık galibiyet serisine son verdi. Warriors'ta StephenCurry 23 sayıyla oynadı, Suns'da ise Deandre Ayton'ın 23 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'dan galibiyetlere katkı

NBA'de forma giyen milli basketbolcularımızdan Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Orlando Magic'i 118-116 mağlup ettiği maçta 18 dakika süre alıp 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaunt kaydetti. Ömer Faruk Yurtseven ise Miami Heat'ın Indiana Pacers'ı 113-104 yendiği maçta 19 dakika süre alıp 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokla mücadeleyi tamamladı.

Furkan Korkmaz ise Philadelphia 76ers'in Atlanta Hawks'ı 98-96 yendiği maçta 16 dakika parkede kalıp 9 sayı attı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers 104-113 Miami Heat

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Washington Wizards 101-116 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 96-98 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 110-105 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 118-116 Orlando Magic

Dallas Mavericks 91-107 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 137-130 Boston Celtics

Golden State Warriors 118-96 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 115-119 LA Clippers