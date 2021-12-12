Alperen kariyer rekorunu yineledi! Cedi de parladı...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayıyla önceki gün kırdığı kariyer rekorunu egale ettiği maçta Houston Rockets, Memphis Grizzlies'e 113-106 mağlup oldu. Alperen maçı 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle tamamladı.

Cleveland Cavaliers'ın Sacramento Kings'i 117-103 yendiği maçta Cedi Osman 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti. Cavaliers, maçın ilk yarısında 81 sayı atarak kulüp rekorunu kırdı.

Miami Heat'in Chicago Bulls'u 118-92 yendiği maçta Ömer Faruk Yurtseven 4 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Philadelphia 76ers, sezonun flaş takımı Golden State Warriors'u 102-93 yenerken Furkan Korkmaz maçı 3 sayıyla noktaladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards 98-123 Utah Jazz

Miami Heat 118-92 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 113-106 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 117- Sacramento Kings

Philadelphia 76ers 102-93 Golden State Warriors

San Antoio Spurs 112-127 Denver Nuggets