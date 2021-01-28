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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Alperen Babacan, Ankaragücü’nde!

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Alperen Babacan, Ankaragücü’nde!
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Akhisarspor’da kulüpten ayrılmak için yönetimden izin isteyen defans oyuncusu Alperen Babacan, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü’ne gitti.

Başkent ekibinin Akhisarspor’a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.

Ankaragücü, Akhisarspor’dan daha önce Ali Kaan’ı da transfer etmişti.

Yukatel Denizlispor altyapısından yetişen 23 yaşındaki Alperen, bu sezon Akhisarspor’da 15 maça çıktı.

 

Alperen Babacan, Ankaragücü’nde

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