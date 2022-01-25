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Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul’a geldi

#Hentbol#Alperen Arabacı#Koronavirus
Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul’a geldi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç için bu ülkeye giden ve korona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle kendisine tutulan evde karantinada kalan milli hentbolcu Alper Arabacı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a döndü.

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. Eleme Turu'nda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesi korona virüs testi pozitif çıkan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul'a döndü.

THF'den konuya ilişkin paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederiz."

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Alperen Arabacı, ambulans uçakla İstanbul’a geldi

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#Hentbol#Alperen Arabacı#Koronavirus

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