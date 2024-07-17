Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladı! 'Üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin'

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Hakemliğe 11 Ağustos 2001 tarihinde başlayan ve bir dönem FIFA kokartı da takan Alper Ulusoy, kariyerini noktaladığını açıkladı.

Ulusoy, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar selam; Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki’nin dediği gibi; “Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca profesyonel seviyede 222 maç yöneten Ulusoy; 1113 kez sarı, 27 kez de direkt kırmızı kartına başvurdu.