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Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladı! 'Üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin'

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#TFF#Hakem#Alper Ulusoy
Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladı Üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 14:48

Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerinden olan ve bir dönem FIFA kokartını da takan Alper Ulusoy, kariyetini sonlandırdığını açıkladı.

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Hakemliğe 11 Ağustos 2001 tarihinde başlayan ve bir dönem FIFA kokartı da takan Alper Ulusoy, kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Ulusoy, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar selam; Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki’nin dediği gibi; “Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca profesyonel seviyede 222 maç yöneten Ulusoy; 1113 kez sarı, 27 kez de direkt kırmızı kartına başvurdu.

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#TFF#Hakem#Alper Ulusoy

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