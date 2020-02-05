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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin

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Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin

Babasının hastalığı nedeniyle ara transferde F.Bahçe’den ayrılamayan ve iki haftadır antrenmanlara dahi çıkamayan tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

Süleyman ARAT - Ara transferde takasta kullanılacağı konuşulan ancak babasının hastalığı nedeniyle İstanbul’dan ayrılamayan Alper Potuk’la ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncuya ligin ikinci yarısı için lisans çıkarmadı. Alper, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

ALi BiLGiN DE YAŞAMIŞTI
Kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk’un başından ayrılamayan Alper’in iki haftadır takımla antrenmanlara dahi çıkamadığı kaydedildi. Bu özel durumu dikkate alan Fenerbahçe, futbolcuya sezon sonuna kadar izin vermiş oldu.

Bu olayın bir benzerini Fenerbahçe’nin 2007’de Antalyaspor’dan aldığı Ali Bilgin de yaşamıştı. Alex’in yedeği olarak alınan Bilgin, geceleri, hastanede yatan babasının başında beklediği için antrenmanlara doğru dürüst uyuyamadan çıkmış ve bu nedenle de form tutamamış ve ayrılmak zorunda kalmıştı.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk bu sezon Süper Lig’de 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçta oynama şansı buldu.

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Alper Potuka sezon sonuna kadar izin

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