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Alper Potuk'a 2 yıl futboldan men cezası! Makedonya'da şok olay

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#Alper Potuk#Men#Gostivar
Alper Potuka 2 yıl futboldan men cezası Makedonyada şok olay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 09:59

Makedonya Ligi'nde Rabotnicki karşısında yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren Alper Potuk'un talimatıyla Gostivar sahadan çekildi. Bu kararın ardından Potuk'a 2 yıl futboldan men cezası verilirken, kulübe ve oyunculara da ağır yaptırımlar uygulandı.

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Makedonya Ligi'nin 29. haftasında Gostivar, Rabotbicki'yi konuk etti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında ev sahibi ekip Lee Erwin ile öne geçti. Erwin, 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Konuk ekip 79'da Angelov ile skoru eşitlerken, 84'te Delay'ın golüyle öne geçti.

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GOL SONRASI ALPER POTUK TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Gostivar oyuncuları bu golden sonra çıldırdı. Gostivar, 84. dakikada yediği golün ardından hakeme sert tepki gösterdi. Takımın tecrübeli oyuncusu Alper Potuk, arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı verdi.

Alper Potuka 2 yıl futboldan men cezası Makedonyada şok olay

ALPER POTUK'A 2 YIL FUTBOLDAN MEN CEZASI

Bu kararın ardından Makedonya Futbol Federasyonu, Alper Potuk, kulüp başkanı Enes Usta ve teknik direktör Blazho Panov'a 2 yıl futboldan men cezası verdi.

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KULÜBE 10 MAÇ MEN

Kulübe ayrıca 10 maç men, maçtan çekilme nedeniyle 2.500, saha olayları nedeniyle ise 5.000 euro para cezası verildi. Sahayı terk eden her oyuncuya 500 euro ceza kesilirken, Rabotnicki 3-0 hükmen galip ilan edildi.

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#Alper Potuk#Men#Gostivar

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