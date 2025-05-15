Alper Potuk için kulübünden resmi açıklama: 'Kesinleşmiş bir ceza yok'

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Makedonya Birinci Ligi'nde mücadele eden Gostivar Futbol Kulübü, 27 Nisan 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada sahadan çekilmesinin ardından kamuoyunda oluşan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Resmi kararlar henüz iletilmedi"

Kulüp yaptığı açıklamada, kaptan Alper Potuk ve kulüp hakkında basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, henüz kesinleşmemiş kararların yanlı ve taraflı şekilde kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Gostivar FK, Makedonya Futbol Federasyonu'ndan resmi kararların henüz kendilerine iletilmediğini ve kararlar ulaşır ulaşmaz gerekli hukuki itirazların yapılacağını bildirdi.

Yasal süreçler tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılacak

Sürecin uluslararası futbol mercilerine taşınmasının da gündemde olduğu kaydedildi. Kulüp ayrıca sahadan ve ligden çekilme kararının gerekçelerinin, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.