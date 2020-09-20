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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk antrenmanına çıktı!

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Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk antrenmanına çıktı!
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MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.

Ankaragücü, Alper Potuk transferini açıkladı
Ankaragücü, Alper Potuk transferini açıkladı!

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

 

Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk antrenmanına çıktı

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