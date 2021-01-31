Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında?
Son günlerde vermiş olduğu demeçler dolayısıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Alper Pirşen, kariyeri ile merak edilmeye başlandı. Kariyerinde pek çok işlem gerçekleştiren Alper Pirşen, Fenerbahçe Spor Kulübünde bir süredir Hukuk İşlerinden sorumlu olan Alper Pirşen, kulüp adına yapmış olduğu konuşmalarla öne çıktı. İşte, Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında sorularına yönelik önemli bilgiler
Alper Pirşen, 6 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Berlin Freie Üniversitesi’nde yaptı. Mercator Bursu ile onurlandırılığı Ruhr Universitaet Bochum'dan, hukuk dalında akademik veya araştırmacı unvanı da olan LL.M ünvanı aldı.
Son iki dönemde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda hakem olan Pirşen, 2011 – 2015 yıllarında ise İstanbulspor Kulübü Derneği'nde Yöneticilik görevini üstlenmiştir.
İngilizce ve Almanca bilen Alper Pirşen evlidir.
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