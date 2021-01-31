Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında?

Alper Pirşen, 6 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Berlin Freie Üniversitesi’nde yaptı. Mercator Bursu ile onurlandırılığı Ruhr Universitaet Bochum'dan, hukuk dalında akademik veya araştırmacı unvanı da olan LL.M ünvanı aldı.

Son iki dönemde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda hakem olan Pirşen, 2011 – 2015 yıllarında ise İstanbulspor Kulübü Derneği'nde Yöneticilik görevini üstlenmiştir.

İngilizce ve Almanca bilen Alper Pirşen evlidir.