MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAlper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında?
GeriSpor Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 31.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Son günlerde vermiş olduğu demeçler dolayısıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Alper Pirşen, kariyeri ile merak edilmeye başlandı. Kariyerinde pek çok işlem gerçekleştiren Alper Pirşen, Fenerbahçe Spor Kulübünde bir süredir Hukuk İşlerinden sorumlu olan Alper Pirşen, kulüp adına yapmış olduğu konuşmalarla öne çıktı. İşte, Alper Pirşen kimdir nereli kaç yaşında sorularına yönelik önemli bilgiler

Alper Pirşen, 6 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Berlin Freie Üniversitesi’nde yaptı. Mercator Bursu ile onurlandırılığı Ruhr Universitaet Bochum'dan, hukuk dalında akademik veya araştırmacı unvanı da olan LL.M ünvanı aldı. 

Son iki dönemde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda hakem olan Pirşen, 2011 – 2015 yıllarında ise İstanbulspor Kulübü Derneği'nde Yöneticilik görevini üstlenmiştir. 

İngilizce ve Almanca bilen Alper Pirşen evlidir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle