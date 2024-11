Alp Aksoy, WSK Final Kupası'nda ilk yarışına çıkıyor

Haberin Devamı

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, yarış kariyerini 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nin ardından, FIA Avrupa Şampiyonası, FIA Dünya Şampiyonası, WSK Avrupa Serisi ve WSK Final Kupası ile sürdürüyor. Aksoy, WSK Final Kupası'nda ilk yarışına İtalya'daki Circuito South Garda Karting'de çıkıyor. Genç pilot, seride Fusion Motorsport ile OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.