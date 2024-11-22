Alp Aksoy, WSK Final Kupası’nda ikinci yarışına çıkıyor

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Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip genç yarış pilotu Alp Aksoy, yarış kariyerini 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi’nin ardından, FIA Avrupa Şampiyonası, FIA Dünya Şampiyonası, WSK Avrupa Serisi ve WSK Final Kupası ile sürdürüyor. Aksoy, WSK Final Kupası’nda ikinci yarışına İtalya’daki Cremona Circuit’ta çıkıyor. Genç pilot, seride Fusion Motorsport ile OK kategorisinde yarışıyor. WSK Final Kupası’nda, rekabetin yüksek olduğu ilk yarışta Aksoy, iyi bir performans göstererek yarışı 9’uncu sırada bitirdi.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

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WSK FİNAL KUPASI’NDA SON YARIŞ İTALYA’DA!

Formula 1’i hedefleyen genç pilotlar için önemli serilerden olan WSK Final Kupası, dünyanın dört bir yanındaki başarılı pilotların rekabetine ev sahipliği yapacak.