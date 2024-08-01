Alp Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü yarışı için İsveç’te

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Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olan Alp Aksoy, 2024 sezonunda başladığı FIA Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü yarışına İsveç’te çıkacak. Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi’nde Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan sürücü, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı.

Fusion Motorsport pilotu olarak yarışan Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

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FIA Avrupa Şampiyonası’nda önümüzdeki yarış İsveç’te! FIA Avrupa Şampiyonası, genç pilotları üst serilere hazırlamayı amaçlıyor. FIA Avrupa Şampiyonası’nda başarılı bir performans gösteren Alp, 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek İsveç’teki yarışta podyum için mücadele edecek.