Almanya’ya 11 gol atan Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi!

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Fransa’nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final mücadelesinde Camille Fournier Stadyumu’nda Almanya ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, 5. dakikada Muhammet Yeğen’in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye, 12. dakikada Kemal Güleş’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. 18. dakikada Muhammet Yeğen kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydetti. İlk yarı millilerin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda baskısını daha artıran ay-yıldızlılar 27. dakikada Rahmi Özcan’ın golüyle skoru 4-0’a getirdi. 32, 36 ve 38 dakikalarda dakikada Ömer Güleryüz, 35. dakikada Serkan Dereli, 42. dakikada Kemal Güleş, 47. dakikada Savaş Kaya ve 50+2. dakikada Rahmi Öncan’ın golleriyle Ampute Futbol Milli Takımı, Almanya’yı 11-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Öte yandan Ömer Güleryüz, bu maçta yaptığı hat-trick ile gol krallığı yarışında 14. golüne ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.