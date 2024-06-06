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Almanya’ya 11 gol atan Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi!

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#Ampute Milli Futbol Takımı#ALMANYA#Yarı Final
Almanya’ya 11 gol atan Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 14:56

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu çeyrek final maçında Almanya’yı 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Fransa’nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final mücadelesinde Camille Fournier Stadyumu’nda Almanya ile karşı karşıya geldi.

Almanya’ya 11 gol atan Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, 5. dakikada Muhammet Yeğen’in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye, 12. dakikada Kemal Güleş’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. 18. dakikada Muhammet Yeğen kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydetti. İlk yarı millilerin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda baskısını daha artıran ay-yıldızlılar 27. dakikada Rahmi Özcan’ın golüyle skoru 4-0’a getirdi. 32, 36 ve 38 dakikalarda dakikada Ömer Güleryüz, 35. dakikada Serkan Dereli, 42. dakikada Kemal Güleş, 47. dakikada Savaş Kaya ve 50+2. dakikada Rahmi Öncan’ın golleriyle Ampute Futbol Milli Takımı, Almanya’yı 11-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Öte yandan Ömer Güleryüz, bu maçta yaptığı hat-trick ile gol krallığı yarışında 14. golüne ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

 

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#Ampute Milli Futbol Takımı#ALMANYA#Yarı Final

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