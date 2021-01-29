Almanya'dan Mesut Özil'in imza töreni için flaş yorum! 'Konuşmak için 39 dakika bekledi'

Spor Arena / Koray DURKAL - F.Bahçe'nin Mesut Özil için önceki gün düzenlediği imza töreni dünya medyasında geniş yer bulurken, organizasyonu Bild gazetesi için takip eden Matthias Marburg, ilginç anektodları kaleme aldı. Marburg’un dikkat çektiği detaylar şöyle:

SİYAH CEKET VE GÖMLEK

Tören yerel saatle 15:06’da başladı. Özil siyah ceket ve gömlekle kürsüye çıktı.

KOÇ 24 DAKİKA KONUŞTU

İlk konuşan başkan Ali Koç oldu. 24 dakika boyunca transferin nasıl gerçekleştiğini ve önemini anlattı.

KISA FİLMLER

Ardından İstanbul’dan ve Mesut Özil’in memleketi Zonguldak’tan kısa filmler yayınlandı.

BELÖZOĞLU SÖZ VERDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu “Çok sayıda kupa kazanacağız” diyerek söz verdi.

TÜRKÇESİ AĞIRDI

Ve tören başladıktan 39 dakika sonra Mesut Özil saat 15:45’te ilk kelimelerini söyledi. Türkçesi ağırdı ve yavaş konuşuyordu.

ALMANYA MI, BİR DAHA ASLA

Salondaki medya temsilcilerinin bir çoğu sorularına, kendilerinin Fenerbahçe taraftarı olduklarını ve Mesut’un artık onlardan biri olduğu için ne kadar mutlu olduklarını belirterek başladı.

'KESİNLİKLE HAYIR'

“Tekrar Almanya Milli Takımı’nda oynayacak mıyım? Kesinlikle hayır” (Salonda çok yüksek bir alkış sesi yükseldi).

BUNDESLIGA DA OLMAZ

”Bundesliga’ya asla geri dönmeyeceğim. (Salonda yüksek sesle alkışlar).

HEP FENERBAHÇELiYDiM

“Küçükken maçları izlerdim. Herkes bir takım tutardı. Ben de Fenerbahçe’yi seçtim. Hep Fenerbahçeliydim” (Salonda alkışlar).

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