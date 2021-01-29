MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlmanya'dan Mesut Özil'in imza töreni için flaş yorum! 'Konuşmak için 39 dakika bekledi'
GeriFutbol Almanya'dan Mesut Özil'in imza töreni için flaş yorum! 'Konuşmak için 39 dakika bekledi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya'dan Mesut Özil'in imza töreni için flaş yorum! 'Konuşmak için 39 dakika bekledi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'dan Mesut Özil'in imza töreni için flaş yorum! 'Konuşmak için 39 dakika bekledi'
Abone Olgoogle-news

Dünyaca ünlü Alman gazetesi adına organizasyonu takip eden Matthias Marburg, törenin yapıldığı salondaki coşkuya dikkat çekerken, “Saat 15.06’da başlayan törende Mesut Özil ilk kelimelerini 15.45’te söyledi” ifadesini kullanırken, salondaki coşkuya dikkat çekti.

Spor Arena / Koray DURKAL - F.Bahçe'nin Mesut Özil için önceki gün düzenlediği imza töreni dünya medyasında geniş yer bulurken, organizasyonu Bild gazetesi için takip eden Matthias Marburg, ilginç anektodları kaleme aldı. Marburg’un dikkat çektiği detaylar şöyle:

SİYAH CEKET VE GÖMLEK

Tören yerel saatle 15:06’da başladı. Özil siyah ceket ve gömlekle kürsüye çıktı.

Son Dakika | Mesut Özil resmen Fenerbahçeye imza attı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özilin açıklamaları ve Burak Yılmaz cevabı...
Son Dakika | Mesut Özil resmen Fenerbahçe'ye imza attı! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil'in açıklamaları ve Burak Yılmaz cevabı...

KOÇ 24 DAKİKA KONUŞTU

İlk konuşan başkan Ali Koç oldu. 24 dakika boyunca transferin nasıl gerçekleştiğini ve önemini anlattı.

KISA FİLMLER

Ardından İstanbul’dan ve Mesut Özil’in memleketi Zonguldak’tan kısa filmler yayınlandı.

Almanyadan Mesut Özilin imza töreni için flaş yorum Konuşmak için 39 dakika bekledi

BELÖZOĞLU SÖZ VERDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu “Çok sayıda kupa kazanacağız” diyerek söz verdi.

TÜRKÇESİ AĞIRDI

Ve tören başladıktan 39 dakika sonra Mesut Özil saat 15:45’te ilk kelimelerini söyledi. Türkçesi ağırdı ve yavaş konuşuyordu.

ALMANYA MI, BİR DAHA ASLA

Salondaki medya temsilcilerinin bir çoğu sorularına, kendilerinin Fenerbahçe taraftarı olduklarını ve Mesut’un artık onlardan biri olduğu için ne kadar mutlu olduklarını belirterek başladı.

'KESİNLİKLE HAYIR'

“Tekrar Almanya Milli Takımı’nda oynayacak mıyım? Kesinlikle hayır” (Salonda çok yüksek bir alkış sesi yükseldi).

BUNDESLIGA DA OLMAZ

”Bundesliga’ya asla geri dönmeyeceğim. (Salonda yüksek sesle alkışlar).

HEP FENERBAHÇELiYDiM

“Küçükken maçları izlerdim. Herkes bir takım tutardı. Ben de Fenerbahçe’yi seçtim. Hep Fenerbahçeliydim” (Salonda alkışlar).

Almanyadan Mesut Özilin imza töreni için flaş yorum Konuşmak için 39 dakika bekledi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle