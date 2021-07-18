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GeriFutbol Almanya’dan ırkçılığa büyük tepki! Sahadan çekildiler
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Futbol
Haber Giriş: 18.07.2021 - 00:41 | Son Güncelleme:

Almanya’dan ırkçılığa büyük tepki! Sahadan çekildiler

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Almanya’dan ırkçılığa büyük tepki! Sahadan çekildiler

Tokyo 2020’de mücadele edecek Almanya Olimpik Futbol Takımı, Honduras ile oynadığı hazırlık maçında ‘ırkçılık’ nedeniyle sahadan çekildi.

Alman futbolcular bir rakip oyuncunun saha içinde ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti. Japonya Wakayama’daki maçta Honduraslı bir oyuncunun Alman Milli Takımı’ndan Jordan Torunarigha’ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Torunarigha’nın tepki göstermesiyle saha içinde gerginlik yaşandı.

Alman Milli Takımı, bitime 5 dakika kala skor 1-1 iken maça devam etmeme kararı alarak sahadan çekildi.

Teknik direktör Stefan Kuntz maçın ardından yaşananları anlattı. Kuntz, “Değerlerimizle örtüşmeyen bu olay nedeniyle sahadan çekildik” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan ırkçılığa büyük tepki Sahadan çekildiler

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