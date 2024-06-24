×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Almanya'dan EURO 2024'te örnek 'bardak' uygulaması

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Almanya#Bardak
Almanyadan EURO 2024te örnek bardak uygulaması
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, maçlarda ve sokaklarda kullanılan turnuva bardaklarının çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için örnek bir depozito uygulaması yapıyor. Adil Demirçubuk anlatıyor...

Haberin Devamı

Gürcistan ve Portekiz maçlarında en çok dikkatimizi çeken olaylardan biri kola, gazoz ve biraların satıldığı tüm bardakların depozitolu olmasıydı.

İşi biten bardakların yerlere atılıp çevre ve görüntü kirliliğine yol açmaması için her biri 3 Euro depozito ile veriliyor. İçeceklerinizi bitirdikten sonra iade ediyorsunuz ve 3 Euro’yu geri alıyorsunuz. Siz bardakları bilerek ya da bilmeyerek tribünde bıraksanız bile birileri gelip onları topluyor ve her birinin depozitosunu alıyor. Böylelikle stadın hiçbir yerinde bir tane bile bardak kalmıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Almanya#Bardak

BAKMADAN GEÇME!