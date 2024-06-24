Almanya'dan EURO 2024'te örnek 'bardak' uygulaması

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Gürcistan ve Portekiz maçlarında en çok dikkatimizi çeken olaylardan biri kola, gazoz ve biraların satıldığı tüm bardakların depozitolu olmasıydı.

İşi biten bardakların yerlere atılıp çevre ve görüntü kirliliğine yol açmaması için her biri 3 Euro depozito ile veriliyor. İçeceklerinizi bitirdikten sonra iade ediyorsunuz ve 3 Euro’yu geri alıyorsunuz. Siz bardakları bilerek ya da bilmeyerek tribünde bıraksanız bile birileri gelip onları topluyor ve her birinin depozitosunu alıyor. Böylelikle stadın hiçbir yerinde bir tane bile bardak kalmıyor.