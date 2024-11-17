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Almanya'dan Edin Dzekolu Bosna-Hersek'e tarihi fark: 7-0

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#Almanya#Bosna Herkes#Uluslar Ligi
Almanyadan Edin Dzekolu Bosna-Herseke tarihi fark: 7-0
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 00:50

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup beşinci karşılaşmasında konuk ettiği Bosna-Hersek'i 7-0 mağlup etti.

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup beşinci mücadelesinde Almanya ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi.

Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya 7-0'lık skorla kazandı.

Almanya'ya farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jamal Musiala, 23 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37. dakikada Kai Havertz, 50 ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ile 66. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Bosna Hersek'te Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, karşılaşmayı yedekte kulübesinde tamamladı. Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ise 85. dakikada Ermedin Demirovic'in yerine oyuna dahil oldu.

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BOSNA HERSEK KÜME DÜŞTÜ

Julian Nagelsmann'in Almanya'sı, 3 Grup'taki puanını 13'e çıkartarak liderliği garantiledi. 1 puanda kalan Bosna Hersek'in ise sonuncu olarak B Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

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Almanya gruptaki son maçında 19 Kasım Salı günü Macaristan'a konuk olacak. Bosna Hersek ise aynı gün Hollanda'yı ağırlayacak.

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#Almanya#Bosna Herkes#Uluslar Ligi

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