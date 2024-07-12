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Almanya'dan Derrick Köhn iddiası: Galatasaray'a dava açacaklar

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#Galatasaray#Transfer#Derrick Köhn
Almanyadan Derrick Köhn iddiası: Galatasaraya dava açacaklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 20:50

Galatasaray'ın Hannover'den transfer ettiği sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün bonservis ödemesinde aksama yaşandığı ve Alman ekibinin, sarı kırmızılılara dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Alman kulübü Hannover'in Derrick Köhn transferi nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bild'in haberine göre; Hannover, Derrick Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.

Hannover'in ödemelerin yapılması için Galatasaray'a ihtar çektiği, sarı kırmızılıların ödemeleri yapmaması durumunda dava açılacağı kaydedildi.

Galatasaray, Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 15 maça çıkarken1 gol ve 2 asist üretti.

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#Galatasaray#Transfer#Derrick Köhn

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