Almanya’daki Euro 2024’ün tek ev sahibi biz değiliz

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Avrupa’daki yoğun Türk nüfusu sayesinde Almanya’daki EURO 2024’ün ev sahibi gibi olduğumuz söyleniyor... Ancak ev sahipliğimize bir ortak çıkmış gibi görünüyor: Arnavutluk... Önceki gün İtalya ile karşılaşan Arnavutluk’un 50 bini aşkın taraftarı maçın oynandığı Dortmund’a akın ederken ‘Kartallar’ hem kenti hem de BVB Stadı’nı kırmızıya boyadılar ve turnuva boyunca seyirci desteği konusunda takımlarının hiçbir sıkıntı yaşamayacağını gösterdiler. Oldukça milliyetçi olduklarını bilinen Arnavutlar açtıkları bazı pankartlarla Sırpları oldukça sinirlendirdi... Özellikle bazı UÇK (Kosova Kurtuluş Ordusu) ve ‘Büyük Arnavutluk’ pankartları, bu tür maçlarda Arnavutları pür dikkat takip eden Sırp medyasında ‘Bak yine...’ tepkisiyle karşılandı.

SEN MISIN MAÇ ÖNCESI NIMETLE OYNAYAN

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Arnavutluk-İtalya maçında eğlenceli görüntüler de vardı... Örneğin Arnavutluk taraftarları ellerine aldıkları makarnaları İtalyanların önünde kırdı. Üstelik bir İtalyan taraftarın dizleri üstüne çökerek “Lütfen kırma” diyerek -tabii ki şaka olarakyalvarmalarına karşın. Nimetle oynamanın karşılığını Arnavutlar 2-1’lik yenilgiyle aldılar elbette(!) Bununla beraber, bir Arnavut taraftarın karşılaşma sırasında sahaya girdiğini, maç öncesi olaylarda 50 kişinin tutuklandığını da eklememiz gerek.

MURAT SANCAK BAŞKAN FUTBOLCUDAN ANLIYORMUŞ

Adana Demirspor bu sezon başında CFR Cluj’u evinde 2-1 mağlup Konferans Ligi’nde tur atlarken karşılaşma sonrası başkan Murat Sancak sahaya inip soluğu rakip takımın stoperi Arlind Ajeti’nin yanında almıştı, hatırlarsınız... 30 yaşındaki oyuncuyu çevirip forma numarasına bakan Sancak’ın kulüp sportif direktörüne dönerek, “Bunu alıyoruz” demesi kameralara yansımıştı. · ADANA Demirspor Ajeti’yi alamadı, hatta üç dönemlik transfer yasakları olduğundan dolayı bir süre daha alabilmeleri de mümkün değil gibi, ancak Sancak’ın futbolcudan ne kadar anladığı önceki gün İtalya-Arnavutluk maçında görüldü. Kulübü CFR Cluj’da son 3 ayda sadece 1 (bir) dakika süre alabilen tecrübeli oyuncu yine de İtalya gibi bir rakip karşısında direkt ilk 11’de başlarken kusursuza yakın oynadı; yenilen iki golde onun yapacağı bir şey yoktu.

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ROMANYA iMAN GÜCÜYLE ÇIKACAK

EURO 2024’te E Grubu’nda yer alan Romanya Milli Takımı, kampını Würzburg’da gerçekleştiriyor. Rumen gazetesi Sporturilor, Würzburg’da bir Rumen Ortodoks cemaat bulunduğunu, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Edwars İordanescu’nun da son derece dindar biri olduğunu hatırlatarak (İordanescu’nun kendisi de her sabah, akşam ve maç öncesi dua ettiğini ifade etmişti), kamp yeri seçiminin çok da tesadüf olmayacağına işaret etti. Bunu haber yapan İspanyol AS Gazetesi de “Rumenlerin en büyük silahı din” yorumunu yaptı.

DÜĞÜNÜNÜ FiNAL GÜNÜNE ALDI

Romanya’dan devam edelim... Edwards İordanescu’nun Romanya’sı her ne kadar turnuvanın en düşük değerli ekiplerinden biri olsa da aynı zamanda en formda olanlarından... Dracula’nın torunları son 2 yıldır resmi maç kaybetmiş değil. Ama bununla birlikte Avrupa şampiyonalarında da 2000’den beri kazanamıyorlar. O yıl takımda Gheorge Hagi vardı şimdi ise oğlu Ianis kadroda... Düğün tarihini finalle aynı gün olan 14 Temmuz’a alan ‘Hagi Junior’, takımına olan büyük inancını da gözler önüne sermiş durumda!