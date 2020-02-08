Almanya'da Türkiye coşkusu! Özdemir'e mektup...

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi A Milli Futbol Takım’ının Almanya’da kamp yapacak olması, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından sevinçle karşılandı...

EVİNİZDE GİBİ...

Daha önce bu ülkede kamp yapan Türk takımlarının hazırlık maçlarında güvenlik nedeniyle seyirci alınmasına izin vermeyen DFB Başkanı Fritz Keller, Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği mektupta “Almanya’da sizleri ağırlayabilmekten dolayı gururluyuz” ifadelerini kullandı. Keller, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e hitaben Türkçe kaleme alınan yazıda şöyle dedi: “Ev sahibi olarak sizin ve sayısız taraftarın konaklaması konusunda sizlere eşlik ederek, unutulmaz zamanlar geçirmeniz için büyük bir zevkle destek vermek üzere önemli bir görev üstlenmiş olacaktır. Doğu Vestfalya ve Almanya genelindeki insanlar sizi yürekten ve büyük bir ilgiyle ve sevgiyle karşılayacaklardır. Turnuva boyunca rahat etmeniz için elimizden geleni yapacağımızı temin ederiz. Sizler burada sadece misafir değil, kendi evinizdeymiş gibi olacaksınız.

2024'TE BEKLİYORUZ

Mektupta ayrıca, EURO 2024’ün de Almanya’da düzenleneceği hatırlatılarak “Ümit ederiz ki dört sene sonra da aynı güzel duygularla yeniden gelirsiniz” denildi.

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