Almanya'da tarihi karar: Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu!

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Heidenheim deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı.

Üç maçtır kazanamayan ve bitime 5 hafta kala düşme potasıyla arasında yalnızca 7 puan bulunan Union Berlin, takımın başına sezon sonuna kadar Marie-Louise Eta’yı getirerek lig tarihinde bir ilke imza attı.

ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Hali hazırda Union Berlin 19 yaş altı erkek futbol takımını çalıştıran ve gelecek sezon Union Berlin Kadın Futbol Takımı'nın başına geçecek olan 34 yaşındaki Eta, bu kararın ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde (İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa) teknik direktörlük görevine getirilen ilk kadın isim olarak tarihe geçti.

HORST HELDT: "MEVCUT KADROYLA İŞLERİ YOLUNA KOYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEDİK"

Union Berlin Futbol Direktörü Horst Heldt, kararla ilgili olarak kulübün resmi İnternet sitesine şu açıklamaları yaptı:

"Sezonun ikinci yarısında şu ana kadar son derece hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledik ve ligdeki konumumuzun bizi kör etmesine izin vermeyeceğiz. Durumumuz hâlâ kritik ve ligdeki yerimizi güvence altına almak için acilen puanlara ihtiyacımız var. Devre arasından bu yana 14 maçta sadece 2 galibiyet alabildik ve son haftalarda gösterdiğimiz performanslar, mevcut kadroyla işleri yoluna koyabileceğimize dair bize güven vermiyordu. Bu nedenle yeni bir başlangıç ​​yapmaya karar verdik. Marie Louise Eta'nın, yazın kadın futbol takımının baş antrenörü olmadan önce bu geçici görevi üstlenmeyi kabul etmesinden dolayı çok mutluyum."

MARIE-LOUISE ETA: "KRİTİK PUANLAR ALACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Bundesliga'da kalmalarının henüz garanti olmadığını söyleyen Eta ise, "Sezonun bitmesine çok az bir süre kaldı ancak tablonun alt bölümüyle aramızdaki puan farkını göz önüne aldığımızda Bundesliga'da yerimiz henüz garanti değil. Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden dolayı çok mutluyum. Union'ın güçlü yönlerinden biri her zaman böyle durumlarda bir araya gelme yeteneği olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ve elbette, takımla birlikte kritik puanları alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

PUAN TABLOSUNDAKİ YERİ

Union Berlin, 29 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da topladığı 32 puanla 11. sırada, düşme potasının 7 puan üstünde yer alıyor.

Union Berlin, Marie-Louise Eta yönetimindeki ilk maçına 18 Nisan Cumartesi günü evinde Wolfsburg'a karşı çıkacak.