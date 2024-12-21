Almanya'da takımını sırtlayan Türk: Kenan Karaman fırtınası sürüyor...

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Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Kenan Karaman, günümüzde futbol yaşantısında Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'te devam ediyor.

Son 2 sezondur gösterdiği performanslarla ve attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu, takımını sırtlayan isim oldu.

2 sezondur formasını terlettiği Alman ekibinde beklenenin üzerinde bir performans sergileyen Kenan, aynı zamanda takım kaptanı olarak da dikkat çekiyor.

SKOR YÜKÜNÜ SIRTLADI

Almanya'nın köklü ekiplerinden Schalke 04 ile Bundesliga 2'de mücadele eden milli hücum oyuncusu, takımının skor yükünü de sırtlıyor.

Bu sezon toplamda 18 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki oyuncu, attığı 11 gol ve yaptığı 2 asistle taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

1.608 dakika süre alan Kenan Karaman, her 146 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

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Kenan Karaman, geçtiğimiz sezonda da Schalke 04 formasıyla çıktığı 31 müsabakada 14 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

SCHALKE GERİLERDE KALDI

Bir dönemin efsane takımlarından Schalke 04, Bundesliga 2'de şu sıralar 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Ligde toplamda 32 gol atan takımın 13 golünde direkt katkısı bulunan Kenan Yıldız ise takımının daha alt sıralarda bulunmamasının başrolü olarak dikkat çekiyor.

TAKIM KONUŞMASI VİRAL OLDU

Tecrübeli futbolcunun Paderborn maçının devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı etkileyici konuşma, Bundesliga 2 ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Sosyal medyada gündem olan konuşmada Kenan Karaman yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

🔥 Schalke 04 kaptanı Kenan Karaman'ın Paderborn maçı öncesi soyunma odası konuşması



✅ Kenan'ın 2 gol attığı karşılaşmada Schalke 04 sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. pic.twitter.com/ib01XiuJH0 — Spor Arena (@sporarena) December 13, 2024

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

2021-22 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah beyazlılarda bekleneni verememişti. Karaman, Beşiktaş forması ile 35 maçta görev yaparken 2 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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