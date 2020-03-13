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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Almanya'da ligler ertelendi!

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Almanya'da ligler ertelendi!
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Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2, corona virüsü salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi.

Spor Arena Dış Haber | Yapılan resmi açıklamada liglerde bu hafta seyircisiz oynanacak maçların ardından 17 Mart'tan sonra yürürlüğe girecek karar 2 Nisan'a kadar sürecek.

Liglere verilecek arada lig yönetimi ve kulüpler, sezonun nasıl sonlandırılacağını, takvimin nasıl olacağını görüşecek. Sezonun sıkışık maç takviminde tamamlanması veya erken bitirilmesi gündeme gelebilir.

Almanyada ligler ertelendi

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