Almanya'da Leroy Sane krizi! Oyuna girerken yuhalandı, Nagelsmann taraftara tepki gösterdi

Almanya, dün akşam 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Gana ile karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 70 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle geçildi.

Ev sahibi ekipte 78. dakikada Leroy Sane, Nick Woltemade'nin yerine oyuna dahil olurken bu esnada Alman taraftarlar yıldız futbolcuyu yuhaladı ve ıslıklı protestoda bulundu.

GALİBİYET GOLÜNDE ASİSTE İMZA ATTI

Dakikalar 88'i gösterdiğinde Almanya, Deniz Undav'ın golüyle 2-1 öne geçti. Golde asist Leroy Sane'den geldi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Almanya sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

NAGELSMANN, SANE'YE DESTEK ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Almanya Milli Takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, oyuna girerken yuhalanan Sane'ye destek oldu.

Milli takımda oyuncuların yuhalanmasını yanlış bulduğunu söyleyen Nagelsmann, "Ben bu konuda geçmişte taraftarlara bir şey söylemiştim, o zaman büyük bir tepkiyle karşılaştım. Milli oyuncularımızın yuhalanmasını hoş bulmuyorum. Kulüp düzeyinde de hoş bulmuyorum ama onu bir nebze anlayabiliyorum. Göğsünde milli takımın simgesini taşıyan futbolculara destek olmalıyız. Henüz sahaya adım atmamış, ilk hareketini yapmamış birinin protesto edilmesini adil bulmuyorum. Ama herkesi her zaman tatmin edemezsiniz. Bence Leroy bugün İsviçre'ye karşı oynadığından çok daha iyi oynadı ve golü de iyi bir koşuyla hazırladı." ifadelerini kullandı.

Sane, İsviçre maçındaki performansı nedeniyle de Alman basınında büyük eleştiri almış ve Nagelsmann kendisine yine destek olmuştu.