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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Almanya’da Kenan Koçak fırtınası! Fenerbahçe ile adı anılmıştı...

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Almanya’da Kenan Koçak fırtınası! Fenerbahçe ile adı anılmıştı...
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Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, hem Almanya hem de Türkiye'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ligin 14'üncü haftasında düşme potasında yer alan Hannover'in başına geçen Koçak, aldığı sonuçlarla sezonu 6'ncı sırada bitirmeyi başardı. Türk teknik direktörün bu başarısı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük beğeni topladı. Kenan Koçak, Covid-19 salgınında oldukça büyük uğraşlar verdi. Takımında iki oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıkarken, vakalar profesyonel futbol kulüplerinde ortaya çıkan ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Testlerin pozitif çıkmasının ardından Hannover 96 kulübü de 14 gün boyunca karantina altında kaldı. 

DÜŞME HATTINDA DEVRALDIĞI TAKIMI 6'NCI SIRAYA ÇIKARDI

Ligin 14'üncü haftasına kadar sadece 3 galibiyet alabilen Hannover 96'da teknik direktör Mirko Slomka'nın yerine Türk teknik direktör Kenan Koçak takımın başına getirildi. Düşme hattında aldığı takımıyla ilk maçını kaybeden Koçak, 21 maçta; 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Özellikle iç sahada gösterdiği performansla bir anda üst sıraları kovalayan Koçak ve ekibi, Bundesliga 1'in ise uzağında kaldı.

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KARİYERİNİN EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINI YAKALADI

Kariyerinde daha önce yine Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'i çalıştıran Koçak, bu takımda farklı sezonlarda 1.24, 1.30 ve 0.56'lık puan ortalamaları yakaladı. 2019-19 sezonunun 9'uncu haftasında Sandhausen'den ayrılan Koçak, bu sezonun 14'üncü haftasında devraldığı Hannover ile 1.62'lik puan ortalaması tutturmayı başardı. 

'Fenerbahçe'de yeni teknik direktör yabancı olursa Pellegrini Türk olursa Erol Bulut'un olacağını düşünüyorum'Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri Spor Arena'ya değerlendirdi. Arat, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılma şansı ve yeni teknik direktör konusundaki son gelişmeleri aktardı.
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İSMİ SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILIYOR

Kenan Koçak, gösterdiği başarılı performansla Türkiye'nin de dikkatini çekti. Salgın döneminde ismi özellikle Fenerbahçe ile anılan Koçak'ın Süper Lig'den birkaç takımın daha radarına girdiği ifade ediliyor. Koçak, Fenerbahçe ile isminin anılması üzerine, inandığı bir proje olursa oturup konuşulabileceğini ve Türkiye'de bir takımda görev alabileceğini belirtmişti.

 

Almanya’da Kenan Koçak fırtınası Fenerbahçe ile adı anılmıştı...

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