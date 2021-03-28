Almanya'da Joachim Löw'den sonra Toni Kroos'tan da ayrılık kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Toni Kroos, EURO 2020'den sonra milli takımdan emekli olacak.

Almanya Milli Takımı'nda 101 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 17 gol kaydetti.

LOW'UN AYRILIĞI AÇIKLANMIŞTI

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, yazın düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından görevinden ayrılacağı açıklanmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu sözlere yer verilmişti:

"Joachim Löw, 2021 yazında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli antrenör olarak görevini sonlandıracak.

Milli takım hocası, 2022 Dünya Kupası'na kadar devam eden sözleşmesini Avrupa Şampiyonası'nın tamamlanmasının hemen ardından bitirmek istedi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) bunu kabul etti."