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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Almanya'da ırkçılık söylemi! Cezayirli Nabil Bentaleb için televizyonda...

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Almanya'da ırkçılık söylemi! Cezayirli Nabil Bentaleb için televizyonda...
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Cezayir Futbol Federasyonu, Alman eski milli takım oyuncusu Steffen Freund'un, Shalke 04 takımında forma giyen Cezayirli oyuncu Nabil Bentaleb için "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan ortamda yetişmiş" sözlerini "ırkçılık" olarak niteledi.

Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Alman bir televizyon kanalında eski Alman milli takım futbolcusu ve şimdi ise televizyon yorumcusu Steffen Freund'un, Bentaleb hakkında, "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan bir ortamda yetişmiş disiplinsiz bir oyuncu olduğu" yönündeki yorumuna tepki gösterildi.

Açıklamada, "FIFA gibi dünyanın en büyük futbol kurumları ırkçılıkla doğrudan mücadele için çağrılar yaparken, kabul edilemez açıklamalar ve tutumlarla gerçekleşen ihlaller hala toplumlarımızı huzursuz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cezayir Futbol Federasyonu, söz konusu "tehlikeli ifadeler" karşısında Alman Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından disiplin tedbirleri uygulanmasını temenni ettiğini vurguladı.

 

Almanyada ırkçılık söylemi Cezayirli Nabil Bentaleb için televizyonda...

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