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Almanya'da ilginç diyalog! Güvenlik görevlisi, Montella'yı içeri almadı

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#A Milli Takım#Montella
Almanyada ilginç diyalog Güvenlik görevlisi, Montellayı içeri almadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 18:15

EURO 2024’te F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile güvenlik arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçı için Türkiye ve Portekiz milli takımları, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı’nın otobüsü, stadyum önündeki taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Taraftarlar, takımı bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

GÜVENLİK MONTELLA'YI TANIMADI

Otobüsten inerek stada girmek isteyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, güvenlik görevlisinin uyarısıyla karşılaştı. 

Giriş kartını görmek isteyen güvenlik görevlisine otobüsü gösteren Montella, daha sonra kartını çıkararak görevliye gösterdi.

Kartı gören güvenlik görevlisi ise Montella'ya giriş için kapıyı gösterdi.

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#Euro2024#A Milli Takım#Montella

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