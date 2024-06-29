Almanya'da hücum hattı değişiyor mu? Danimarka'da eksik var mı? EURO 2024 Son 16 iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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ALMANYA

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, turnuvaya 2'de 2 yaparak girmişti ancak A Grubu'nun 3. ve son maçında İsviçre'den 1 puanı 90+2'de kurtarabildi.

Yedek golcü Niclas Füllkrug'un golü Panzerler'i grup lideri yaptı, Dortmund'da Danimarka ile çeyrek finale kalmak için mücadele edecekler.

TD Julian Nagelsmann ana stoper tercihleri olmadan maça çıkabilir!

Jonathan Tah (sarı kart) cezalı; İsviçre karşısında son bölümü sakat sakat oynayan Antonio Rüdiger için maç saati bekleyeceğiz.

Bir anda karşımızda "Waldemar Anton & Nico Schlotterbeck" ikilisini görebiliriz.

Nagelsmann'a Füllkrug'un yedekten gelip attığı goller ve Danimarka karşısında ilk 11'de başlama ihtimali soruldu; "Kararımı verdim, maçtan önce bu kararı öğreneceksiniz..." dedi.

Alman medyası Füllkrug'u ilk 11'de gösteriyor. Florian Wirtz'in yedek bekleme ihtimali daha olası... Bu durumda Kai Havertz kanada geçecek.

DANİMARKA

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3 grup maçından da beraberlikle ayrılan Danimarka, daha az sarı kart gördüğü için Slovenya'yı geride bırakıp ikinci sırada yer almıştı.

Slovenya üçüncü olup Portekiz'le eşleşti, Danimarka'nın çeyrek final öncesi karşısında Almanya olacak.

Morten Hjulmand (sarı kart) cezalı. Pierre-Emile Höjbjerg ile Christian Eriksen'i orta alanda Thomas Delaney tamamlayacak.

Hücumdaki "Rasmus Hojlund & Jonas Wind" ortaklığı devam edecek.

Bir kanatta Alexander Bah (sağ), diğerinde Joakim Maehle (sol) olacak.

"Almanya - Danimarka" Son 16 maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Almanya'nın son 8 maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Danimarka, 2024 yılında maç kaybetmedi! (7 maç - 3G 4B)

- Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, grup karşılaşmalarında 2 kez görev yaptı. (2 sarı kart - 1 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya kazanır" oldu!

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%54'lük kesim ev sahibi Almanya'nın (90 dakika içinde) çeyrek final biletini cebe atacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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