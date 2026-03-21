Almanya'da gündem Leroy Sane! Alman efsaneden eleştiri

Milli takım arasında İsviçre ve Gana ile hazırlık maçında karşılaşacak Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'yi milli takım aday kadrosuna davet etti.

Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann ise Nagelsmann'ın bu kararına yönelik çarpıcı yorumlarda bulundu.

"DAHA FAZLA HAK EDENLER VAR"

Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.

"GALATASARAY'DA İLK 11'DE DEĞİL!"

Hamann ayrıca, "Sane'nin yeteneklerinden bahsetmemize gerek yok ancak son zamanlarda Galatasaray'da ilk 11'de yer almıyor." ifadelerini kullandı.

"NAGELSMANN, SANE İÇİN KOLAY OLMAYACAK' DEMİŞTİ"

Nagelsmann'ın sözlerini hatırlatan Alman efsane, "Nagelsmann, Türk Ligi'nin, Alman Ligi veya diğer Avrupa ligleriyle ayn seviyede olmadığını ve bu durumun Sane için kolay olmayacağını söylemişti." sözlerini sarf etti.

NAGELSMANN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, daha önce Sane için yaptığı açıklamada, "Sağ kanattan sık sık içeriye doğru kesen, onun profiline sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir." demişti.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı kırmızılı formayı 35 maçta sırtına geçiren Sane, 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Milli takım formasıyla 72 maçta görev alan Sane, bu maçlarda 16 gol kaydetti.