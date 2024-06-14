Almanya'da futbol şöleni: EURO 2024 başlıyor! Gözler Arda Güler'de, Ronaldo rekor peşinde...

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1 ay boyunca tüm dünyada futbolseverleri ekran başına kilitleyecek EURO 2024 Avrupa Şampiyonası bugün Almanya’da başlıyor. Turnuvanın ev sahibi Almanya, TSİ 22.00’de başlayacak açılış mücadelesinde Münih’teki Allianz Arena’da İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız ise ilk maçına Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak.

Final, Berlin Olimpiyat Stadı'nda

- Almanya’daki 10 şehirde düzenlenecek şampiyonaya Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

- Turnuva toplam 31 gün sürecek toplamda 51 maç yapılacak.

- Grup maçları 26 Haziran’da bitecek. Son 16 turu 29 Haziran’da başlayacak. 5-6 Temmuz’da çeyrek final ve 9-10 Temmuz’da da yarı final maçları oynanacak. . Şampiyon ise 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki finalde belli olacak.

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EURO 2024 grupları

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Turnuvadan dikkat çeken notlar...

- Avrupa Şampiyonası’nı en çok kazanan ülkeler 3’er kezle Almanya (1972, 1980 ve 1996) ve İspanya (1964, 2008 ve 2012)

- Turnuva tarihinde en çok maça (53) çıkan, en çok galibiyet (27) ve en çok gol (78) atan ülke de yine Almanya.

- Avrupa şampiyonalarında toplam da 10 kez sahne alan İngiltere sadece 1 kez final oynarken hiç kupa alamadı.

- Turnuvada en çok mağlup olan takım 17 kez hüsran yaşayan Danimarka. En çok beraberlik alan ise 18 kezle İtalya.

- Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu da mücadele edecek.

Gözler Arda Güler'in üzerinde olacak

Turnuva boyunca dikkatleri üzerine çekmesi beklenen pek çok genç isim sahada olacak. Bunların başında ise Türkiye’den Arda Güler ve Kenan Yıldız yer alıyor. Real Madrid’le iyi bir sezon geçiren Arda Güler, Türkiye’nin kalitesini arttıran en kreatif oyuncu olarak gösterilirken Kenan Yıldız ise turnuvaya damga vurması beklenen oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Arda’nın Real Madrid’ten takım arkadaşı Jude Bellingham’ın bu turnuvanın da yıldızı olması bekleniyor.

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En genci Nagelsmann, en yaşlısı Rangnick

EURO 2024’te 24 takımın başındaki teknik direktörlere bakıldığında, 5 kişiyle İtalyanlar öne çıkıyor. Turnuvada 5 İtalyan’ı, 2 Alman, 2 İspanyol ve 2 Fransız teknik adam takip ediyor. Şampiyonanın en genci Almanya’nın 36 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann olurken en yaşlısı ise Avusturya’yı çalıştıran 66 yaşındaki Ralf Rangnick.

En genç ikinci takım Türkiye

A Milli Takımımız. EURO 2024'te sahne alacak 24 ülke içinde 25.8 yaş ortalaması en genç 2. takım konumunda. Listenin 1. sırasında Ay yıldızlı ekibimiz ile F Grubu’da yer alan Çekya (25.3) bulunuyor. 3. sırada ise 26.1 yaş ortalaması ile İngiltere var. Ay yıldızlıların grubundaki diğer ekiplerden Portekiz 27 ve Gürcistan 27,2 yaş ortalamasıyla mücadele edecek.

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Türkiye'nin şampiyonuk oranı 1'e 80

Şampiyonada bahis şirketleri favori olarak Fransa’yı gösteriyor. Mbappe başta birçok yıldıza sahip Fransızların şampiyonluk oranı 1’e 4 olarak belirlenirken, İspanya 1’e 8’lik oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Almanya 1’e 10 oranıyla üçüncü olurken en büyük favorilerinden olan Portekiz ise 15’lik oranıyla ilk 4 içinde yer alıyor. Turnuvada A Milli Takımımıza verilen oran ise 1’e 80.

Ronaldo rekor için sahnede

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye’nin de bulunduğu F Grubu’nda görev alırsa 6 Avrupa Şampiyonası’nda oynayan ilk futbolcu olacak. Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020’de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu unvanlarının da sahibi.

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Ronaldo şampiyona tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

En geç gol Semih Şentürk'ten

Milli Takım’ın tarih yazdığı Euro 2008’de Semih Şentürk’ün 120+2. dakikada Hırvatistan’a karşı bulduğu gol, organizasyon tarihinde en geç atılan gol olarak kayıtlara geçti. EURO 2004’te Rus Kirichenko 68. saniyede Yunanistan’a turnuva tarihinin en erken golünü attı.

331 milyon euro dağıtılacak

EURO 2024'te toplam 331 milyon euro ödül dağıtılacak.

Kulüplere 240 milyon euro gidecek

UEFA, oyuncularını milli takımlara gönderdikleri için kulüplere ayrıca 240 milyon Euro’luk bir ek ödeme daha yapacak. Bu rakam aslında kulüplerin oyuncuları geliştirmesi için bir ödül anlamına geliyor.

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Almanya'nın hedefi 250 milyon euro

10 şehirde 1 ay boyunca yaklaşık 650 bin turist ağırlamayı hedefleyen Almanya’nın turizmden beklentisi 250 milyon Euro. Ekim ayından bu yana 51 maç için hazırlanan 2,7 milyon bilet için 20 milyondan fazla talep oldu. Bu taleplerin yarısından fazlası Almanya’dan. Bu etkinlik için konaklama paketleri, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na göre %40 daha pahalı.

UEFA'nın beklentisi 2.4 milyar euro

UEFA, dünyanın en ikonik markalarından birçoğunu içeren kadro ile Euro 2024 için etkileyici bir dizi sponsor oluşturdu. Pandemi döneminde nakit rezervlerde düşüş yaşayan UEFA bu turnuvadan 2,4 milyar Euro’luk bir ticari gelir bekliyor.

En değerli Bellingham ve Mbappe

EURO 2024'ün piyasa değeri olarak en değerli futbolcusu unvanını 180 milyon euro ile Jude Bellingham ve Kylian Mbappe paylaşıyor. Onları 130 milyon euro ile Bukayo Saka ve Phil Foden takip ediyor.

TÜRKİYE, EN DEĞERLİ 12. TAKIM

Halil Umut Meler düdük çalacak

UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024’te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti. UEFA’nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı. Turnuvada Meler’in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Turnuvanın şarkısı: Fire

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın resmi şarkısı; İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD’li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony tarafından hazırlanan Fire (Ateş) oldu.

Maskot: Albert

EURO 2024’te çocukların futboldan keyif almaları için ilham kaynağı ise maskot Albert olacak. 20. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıktığı söylenen popüler oyuncak ayıdan ilham alınan Albert, çocukların hayal gücünü de harekete geçirecek.

'Futbol Aşkı' ile oynayacaklar

Turnuvanın resmi maç topu Fussball liebe (Futbol Aşkı). Adidas’ın Avrupa şampiyonalarında ilk kez kullanacağı ‘Connected Ball’ teknolojisi sayesinde hakem hataları en aza indirilecek. Söz konusu teknoloji, hakemlere topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlayacak. Bu durum, Video Yardımcı Hakemin (VAR) karar alma sürecine önemli ölçüde katkı sunacak.