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Almanya'da Dusan Tadic izdihamı! Neye uğradığını şaşırdı

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Euro2024
Almanyada Dusan Tadic izdihamı Neye uğradığını şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 19:05

Sırbistan formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Dusan Tadic, antrenmanda Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Sırbistan'ın İngiltere ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçı öncesinde gerçekleştirdiği antrenmanı çok sayıda sarı lacivertli taraftar takip etti.

Müsabaka öncesinde son idmanını gerçekleştiren Sırbistan'da Dusan Tadic, sarı lacivertli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

Tadic için idmanı seyretmeye gelen Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli futbolcuyu tezahüratlarla desteklerken sevgi gösterilerinde bulundu.

Dusan Tadic ise sarı lacivertli taraftarları alkışladı ve formalarını imzaladı.

DUSAN TADIC SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Tecrübeli oyuncunun, yarınki İngiltere karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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MUHTEMEL 11'LER

İngiltere-Sırbistan maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Euro2024

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