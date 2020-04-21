Almanya’da Bundesliga'da futbolcuların ayrıcalığı ne? Corona virüs...

Spor Arena/Efkan BUCAK - Almanya’da Bundesliga takımlarının antrenmanlarına izin verilirken, diğer spor dallarına bu ayrıcalığın tanınmaması ülkede tepkileri de beraberinde getirdi. Eski dünya boks şampiyonu Jürgen Brahmer, “Futbolculara antrenman izni verilirken diğer sporlara bu şansın tanınmaması haksızlık. Tüm olimpik sporlarına antrenman izni verilmeli” dedi. Özel izin alarak bir başka boksörle çalışmasına izin verilen 41 yaşındaki sporcu, seyircisiz bir karşılaşma ayarlayıp bunu internette yayınlamak istediğini dile getirse de yetkililerden izin almayı başarabilmiş değil.

OYUNCU DEĞİL ÇALIŞAN KİRALADILAR!

Dünyaca ünlü birçok kulüp geçici çalışanlarının ücretlerini ödeyemezken, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund çalışanlarını mağdur etmemek için güzel bir yol buldu. Kulüp, ünlü market zinciri Rewe ile anlaştı. Buna göre sarı siyahlı kulüp 20 çalışanını, salgın dönemi personel sıkıntısı çeken Rewe’ye gönderdi. Anlaşmaya göre mevcut kriz sona erdikten sonra çalışanlar kulübe dönebilecek. Borussia Dortmund Yönetim Kurulu Üyesi Carsten Cramer, “Mevcut durum geçici çalışanlarımız için finansal belirsizliği beraberinde getiriyor. Sponsorumuz Rewe ile oturup böyle bir çözüm bulduk” dedi.

MAÇLAR MASKEYLE OYNANSIN!

Belçikalı ünlü virolog Marc Van Ranst, yeniden başlamaya hazırlanan liglere öneride bulunarak “Futbolcular maçlara koruyucu maskelerle çıksın” dedi. Van Ranst, klasik ameliyat maskelerinin bir işe yaramayacağını ancak bisikletçiler ile Amerikan futbolcularının

da kullandığı ve internette kolaylıkla bulunabilen hava kirliliği maskesinin giyilebileceğini dile getirdi. Bu fikir aslında orijinal değil. Nitekim İtalya’da ligler ertelenmeden önce Benevento ve Pescara takımları maskeyle oynamak istemiş ancak hakem reddetmişti.

LAPORTE’DEN BÜyÜK jEST

Manchester City’li savunma oyuncusu Aymeric Laporte, yaşamını yitiren Fransız boksör Alexis Vastine’nin 2012 Londra Olimpiyatları’nda giydiği ve sağlık çalışanlarına destek amacıyla babası tarafından açık artırmaya çıkarılan formasını 5 bin Euro ödeyerek satın aldı. Laporte daha sonra formayı, 2015’te helikopter kazasında ölen boksörün babasına hediye etti. Vastine, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanmış, 2012’de ise çeyrek finalde elenmişti. Ünlü sporcu, bir televizyon programının çekimleri sırasında helikopter kazasında ölmüştü.

ARSENAL DE iNDiRiME GiTTi

İngiltere Premier Lig’de maaşlarda indirime giden kulüplere Arsenal de eklendi. Topçular’da futbolcular ve teknik heyet, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 12.5’luk kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul etti. ingiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi. Kulüpten, “Bu zorlu zamanda kulübümüzü destekleyen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız” açıklaması yapılırken, daha önce de yöneticiler indirim yapmıştı.

BİREYSEL İDMANDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti. 22 yaşındaki stoperin kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in 3. Lig ekiplerinden Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yarattı. Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” ifadelerini kullandı. Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.





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