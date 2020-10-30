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GeriFutbol Almanya’da amatörlere bile süresiz 'koronavirüs' ertelemesi
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Almanya’da amatörlere bile süresiz 'koronavirüs' ertelemesi

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Almanya’da amatörlere bile süresiz 'koronavirüs' ertelemesi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve etkileri süren pandemi sürecinin başlamasından sonra liglerini ilk başlatan ülke olan Almanya’da vakaların artması üzerine amatör maçlar süresiz ertelendi.

Almanya’da giderek artan koronavirüs vakalarının ardından toplanan Başbakan Angela Merkel'in 16 eyalet için onayladığı kararnameye göre; Bundesliga 1-2 ve Almanya 3. Lig’de kulüpler Kasım ayı boyunca seyircisiz olarak maçlarını oynayacak. Amatör faaliyetler ise süresiz olarak ertelendi.

Almanya’da şehir ve eyaletteki vaka oranına göre sınırlı sayıda seyirci maçlara alınıyordu. Seyircisiz uygulaması Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Kasım ayında ulusal bir çabaya ihtiyacımız var” diyen Angela Merkel ve 16 Eyalet Başbakanı, amatör seviyedeki spor müsabakalarının ise hiç oynanmamasını kararlaştırdı.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni vakaya rastlanırken, 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

Almanya’da amatörlere bile süresiz koronavirüs ertelemesi

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