Almanya’da amatörlere bile süresiz 'koronavirüs' ertelemesi

Almanya’da giderek artan koronavirüs vakalarının ardından toplanan Başbakan Angela Merkel'in 16 eyalet için onayladığı kararnameye göre; Bundesliga 1-2 ve Almanya 3. Lig’de kulüpler Kasım ayı boyunca seyircisiz olarak maçlarını oynayacak. Amatör faaliyetler ise süresiz olarak ertelendi.



Almanya’da şehir ve eyaletteki vaka oranına göre sınırlı sayıda seyirci maçlara alınıyordu. Seyircisiz uygulaması Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Kasım ayında ulusal bir çabaya ihtiyacımız var” diyen Angela Merkel ve 16 Eyalet Başbakanı, amatör seviyedeki spor müsabakalarının ise hiç oynanmamasını kararlaştırdı.



Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni vakaya rastlanırken, 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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