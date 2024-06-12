Almanya'da A Milli Takım çılgınlığı! 3000 kişi...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın düzenleneceği Almanya'da ilk antrenmanını yaptı.

EURO 2024 hazırlıklarını Barsinghausen kasabasında bulunan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık antrenmanla sürdüren milliler, taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletlerini tüketen yaklaşık 3000 kişi, Ay-Yıldızlılar'ın antrenmanını takip etti.

Futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Vincenzo Montella'dan da imza aldı.

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A Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. Kritik maç, 19.00'da başlayacak.