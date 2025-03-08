Almanya ve İspanya’da Liderler Sahne Alıyor! Keremli Benfica Zirve Takibinde… İşte Misli’de Günün Maç Yayınları

Güncelleme Tarihi:
İspanya La Liga ve Bundesliga başta olmak üzere Avrupa, Güney Amerika ve Uzakdoğu ligleri ile MLS gibi birçok ülkedeki karşılaşmalar için canlı izle seçeneği sunan Misli’de NBA, Türkiye Basketbol Süper Ligi, İspanya ve İtalya basketbol liglerini de canlı seyredebilirsiniz.
İspanya’da Barcelona Liderliğini Koruyabilecek mi?
İspanya’da Günün Diğer Maçları ise Şöyle:
16:00 Celta Vigo – Leganes
18:15 Alaves – Villarreal
20:30 Valencia – Real Valladolid
İspanya La Liga 2
18:15 Mirandes – Real Oviedo
20:30 Elche – Castellon
20:30 S.Gijon – Santander
23:00 Zaragoza – Club Deportivo Eldense
Bayern Münih ile B. Leverkusen’in Maçlarını Aynı Anda İzle!
Bundesliga’da Günün Diğer Maçları
17:30 B. Dortmund – Augsburg
17:30 Holstein Kiel – Stuttgart
17:30 Wolfsburg – Saint Pauli
20:30 Freiburg – Leipzig
Bundesliga 2
15:00 Ulm 1846 – Köln
15:00 Greuther Furth – Magdeburg
15:00 Hertha Berlin – Schalke 04
22:30 Hamburg – F. Düsseldorf
Portekiz’de Liderlik Mücadelesi Kızışıyor
Portekiz Ligi’nde Sporting Lizbon ile liderlik mücadelesi veren Benfica sahasında Nacional ile karşılaşacak. 21.00’de başlayacak maçı Misli’den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Porto ile Braga’nın karşı karşıya gelecek geleceği kritik mücadele de Misli’den canlı yayınlanacak. Bu maçın başlama saati ise 23.30.
Diğer Önemli Liglerdeki Maçları Kaçırmayın!
İngiltere Championship’te bugün oynanacak tüm maçların yanı sıra Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig, ABD Majör Lig (MLS), Arjantin Primera LFP ve İtalya Serie B karşılaşmalarını da Misli’den canlı izleyebileceksiniz.
Basketbol Programı Dopdolu!
iddaa bülteninde yer alan basketbol liglerindeki önemli karşılaşmalara bahis yaparken bu maçların heyecanını canlı yayınlarla yaşayabileceksiniz. İşte Misli’de günün canlı izlenebilecek basketbol karşılaşmaları…
Basketbol Süper Ligi
15:30 Darüşşafaka – Türk Telekom
18:00 Galatasaray – Karşıyaka
20:30 Bursaspor – Tofaş
NBA
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak maçlar:
03:00 Houston – New Orleans
03:30 Atlanta – Indiana
04:00 Milwaukee – Orlando
04:00 Miami – Chicago
04:30 Golden State – Detroit
04:30 Boston – Los Angeles L
İspanya Liga ACB
20:00 Unicaja Malaga – Cb Granada
20:00 Valencia Basket – Bilbao Basket
22:45 Cb Breogan – Andorra
22:45 Basquet Girona – Joventut Badalona
İtalya Serie A
22:00 Vanoli Cremona – Napoli Basket
Misli’deki canlı izle heyecanı sadece bu liglerle sınırlı değil. Avrupa, Latin Amerika ve Uzak Doğu Ligleri de canlı yayınlarla Misli’de.
Seçili etkinliklerde Şampiyon Oranları kaçırma!
İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Avrupa’nın diğer önemli liglerindeki maçların yanı sıra NBA’de oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmaların heyecanına Şampiyon Oran ve “canlı izle” seçenekleriyle ortak ol.
Misli’den yeni üyelere 500 TL!
Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...