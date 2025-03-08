Almanya ve İspanya’da Liderler Sahne Alıyor! Keremli Benfica Zirve Takibinde… İşte Misli’de Günün Maç Yayınları

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İspanya La Liga ve Bundesliga başta olmak üzere Avrupa, Güney Amerika ve Uzakdoğu ligleri ile MLS gibi birçok ülkedeki karşılaşmalar için canlı izle seçeneği sunan Misli’de NBA, Türkiye Basketbol Süper Ligi, İspanya ve İtalya basketbol liglerini de canlı seyredebilirsiniz.

İspanya’da Barcelona Liderliğini Koruyabilecek mi?

hafta maçları oynanacak İspanya La Liga’da 1 puan farkla liderliğini sürdüren Barcelona, sahasında Osasuna’yı konuk edecek. 23.00’te başlayacak bu mücadelenin yanı sıra günün diğer karşılaşmalarını ve La Liga 2’de oynanacak maçları da Misli’de canlı izleyebileceksiniz.

İspanya’da Günün Diğer Maçları ise Şöyle:

16:00 Celta Vigo – Leganes

18:15 Alaves – Villarreal

20:30 Valencia – Real Valladolid

İspanya La Liga 2

18:15 Mirandes – Real Oviedo

20:30 Elche – Castellon

20:30 S.Gijon – Santander

23:00 Zaragoza – Club Deportivo Eldense

Bayern Münih ile B. Leverkusen’in Maçlarını Aynı Anda İzle!

haftası oynanacak Bundesliga’da lider Bayern Münih ile takipçisi Bayer Leverkusen rakipleri ile aynı saatte mücadele edecek. Bavyera ekibi sahasında Bochum ile karşılaşırken Leverkusen de Werder Bremen’i konuk edecek. İki mücadele de saat 17.30’da başlayacak ve Misli’den canlı yayınlanacak.

Bundesliga’da Günün Diğer Maçları

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17:30 B. Dortmund – Augsburg

17:30 Holstein Kiel – Stuttgart

17:30 Wolfsburg – Saint Pauli

20:30 Freiburg – Leipzig

Bundesliga 2

15:00 Ulm 1846 – Köln

15:00 Greuther Furth – Magdeburg

15:00 Hertha Berlin – Schalke 04

22:30 Hamburg – F. Düsseldorf

Portekiz’de Liderlik Mücadelesi Kızışıyor

Portekiz Ligi’nde Sporting Lizbon ile liderlik mücadelesi veren Benfica sahasında Nacional ile karşılaşacak. 21.00’de başlayacak maçı Misli’den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Porto ile Braga’nın karşı karşıya gelecek geleceği kritik mücadele de Misli’den canlı yayınlanacak. Bu maçın başlama saati ise 23.30.

Diğer Önemli Liglerdeki Maçları Kaçırmayın!

İngiltere Championship’te bugün oynanacak tüm maçların yanı sıra Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig, ABD Majör Lig (MLS), Arjantin Primera LFP ve İtalya Serie B karşılaşmalarını da Misli’den canlı izleyebileceksiniz.

Basketbol Programı Dopdolu!

iddaa bülteninde yer alan basketbol liglerindeki önemli karşılaşmalara bahis yaparken bu maçların heyecanını canlı yayınlarla yaşayabileceksiniz. İşte Misli’de günün canlı izlenebilecek basketbol karşılaşmaları…

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Basketbol Süper Ligi

15:30 Darüşşafaka – Türk Telekom

18:00 Galatasaray – Karşıyaka

20:30 Bursaspor – Tofaş

NBA

Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak maçlar:

03:00 Houston – New Orleans

03:30 Atlanta – Indiana

04:00 Milwaukee – Orlando

04:00 Miami – Chicago

04:30 Golden State – Detroit

04:30 Boston – Los Angeles L

İspanya Liga ACB

20:00 Unicaja Malaga – Cb Granada

20:00 Valencia Basket – Bilbao Basket

22:45 Cb Breogan – Andorra

22:45 Basquet Girona – Joventut Badalona

İtalya Serie A

22:00 Vanoli Cremona – Napoli Basket

Misli’deki canlı izle heyecanı sadece bu liglerle sınırlı değil. Avrupa, Latin Amerika ve Uzak Doğu Ligleri de canlı yayınlarla Misli’de.

İsviçre Süper Lig

Güney Kore K-Lig 1

Japonya J Lig

Avusturya Bundesliga

Avustralya A-Ligi

İskoçya Premier Lig

Meksika Primera Ligi

Kolombiya ve Peru Primera Ligleri

Avustralya NBL

Çin Basketbol Ligi

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Seçili etkinliklerde Şampiyon Oranları kaçırma!

İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Avrupa’nın diğer önemli liglerindeki maçların yanı sıra NBA’de oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmaların heyecanına Şampiyon Oran ve “canlı izle” seçenekleriyle ortak ol.

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