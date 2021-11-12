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Almanya ve Hırvatistan gol olup yağdı! Liechtenstein ve Malta'yı paramparça ettiler

#Almanya#Hırvatistan#2022 Dünya Kupası Elemeleri
Almanya ve Hırvatistan gol olup yağdı Liechtenstein ve Maltayı paramparça ettiler

Dünya futbolunun önde gelen iki takımı Almanya ve Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştıkları rakiplerini farklı mağlup ettiler.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Almanya ve Hırvatistan, rakiplerine adeta gol olup yağarak elemelerde gecenin en çarpıcı sonuçlarını aldılar.

J Grubu'nda mücadele eden Almanya, sahasında Liechtenstein'ı konuk etti. Panzerler, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Almanya'ya farklı galibiyeti; 11. dakikada İlkay Gündoğan (pen), 20. dakikada Kaufmann (k.k), 22 ve 49. dakikalarda Leroy Sane, 23. dakikada Marco Reus, 76 ve 86. dakikalarda Thomas Müller, 80. dakikada Ridle Baku ve 89. dakikada Max Gopel'in (k.k) golleri getirdi.

Almanya bu sonuçla grupta puanını 24'e yükseltti.

HIRVATİSTAN'DAN 7 GOLLÜ GALİBİYET

G Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan ise Malta'yı deplasmanda 7-1 mağlup etti.

Hırvatistan'a 3 puanı getiren golleri; 6. dakikada Ivan Perisic, 22. dakikada Caleta-Car, 39. dakika Mario Pasalic, 45. dakikada Luka Modric, 47 ve 64. dakikalarda Lovro Majer ve 53. dakikada Kramaric kaydetti. Malta'nın tek sayısı, 31. dakikada Brozovic'ten (k.k) geldi.

Galibiyet sonrası Hırvatistan, puanını 20 yaptı.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Grup A:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Grup B:

Gürcistan-İsveç: 2-0
Yunanistan-İspanya: 0-1

Grup H:

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0
Slovakya-Slovenya: 2-2
Malta-Hırvatistan: 1-7

Grup J:

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5
Almanya-Liechtenstein: 9-0
Romanya-İzlanda: 0-0

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#Almanya#Hırvatistan#2022 Dünya Kupası Elemeleri

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