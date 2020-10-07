Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Yeni jenerasyon oyuncularla büyük başarılar elde eden Şenol Güneş, Almanya Türkiye maçı ile oyuncuların son durumunu gözden geçirecek. Almanya ile daha önce 7 kez karşılaşan A Milli Takımımız, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet elde ederken, 4 maçtan ise mağlup olarak ayrıldı. Almanya ve Türkiye arasındaki en unutulmaz mücadele ise 2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası Yarı Finali olarak hafızalara kazındı. 86'ncı dakikada Semih Şentürk'ün golüyle 2-2'lik beraberliği yakalayan Türkiye, 90'ıncı dakikada Philip Lahm'ın attığı golle final şansını yitirmişti. Peki, Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanal canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız hazırlık maçı kapsamında Almanya'ya konuk olacak. 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.



Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya

Özel maçta bu akşam deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

Euro 2008'deki maç nefesleri kesti

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki Euro 2008'deki maç adeta nefesleri kesti.

İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.

Son maçı Almanya 3-1 kazandı

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı Almanya 3-1 kazandı.

2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan maçtan Almanya, Mario Gomez, Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Hakan Balta attı.

Türkiye 581. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile bu akşam deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 271'i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 248'i deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499'unu Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 580 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020 yılındaki 3. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki üçüncü maçını Almanya ile deplasmanda oynayacak.

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de çıktı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Aday kadro

Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Almanya ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasını önemsiyoruz.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda Almanya ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasını önemsediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, müsabakanın oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen ve bu olağanüstü dönemin uzun serecek gibi göründüğünü dile getiren Güneş, "Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz. Konuşmanın zor olduğu bir yerde oynamak daha da zor. Yine de ne olursa olsun sahada bulunmak, birlikte olmak mutluluk verici. Bu günleri de aşacağız diye düşünüyorum." dedi.

Milli takımdaki oyuncuların performansının bugün itibarıyla eylül ayına göre daha iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Bu arada Dünya Kupası elemelerindeki yollardan bir tanesi olan Uluslar Ligi'nden de çıkmak, buradan da bir avantaj yakalamak istiyorduk. İki maçta 1 puan aldık. Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarının öncesinde Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız.” şeklinde konuştu.

Almanya'nın üst seviyede bir takım olduğuna işaret eden Güneş, "Dünya arenasında ürettiğiyle, yarıştırdığı oyuncularla başarı sağlayan, yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya'ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak. " ifadelerini kullandı.

"Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz"

Dünya futboluna Almanya'nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Biz de Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimizi kullanırken, aynı zamanda disiplin ve organizasyon olarak Almanya'nın birçok tarafını örnek alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Futbol Federasyonunun uzun yıllardır aynı teknik direktörle çalıştığını hatırlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde belki de aynı sürede 15 tane, 20 tane oldu. Teknik direktör yardımcıları daha sonra teknik direktör oldu. Bu da bir okul gibi. Kendi ürettiklerini pazarlıyorlar ve kullanıyorlar. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri bunu üretebiliyor. Biz de yeniden bir hamle yapmak zorundayız. Son Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Beklentimiz Dünya Kupası'na da katılmak. Sil baştan yapıp hem oyuncu ve antrenör üreten, hem yarışan, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, dış pazarlara gönderebilen bir ülke olmak istiyoruz. Umarız yaparız."

"Almanya-Türkiye dostluğunun ebedi olmasını diliyorum"

Güneş, Almanya'nın birçok şehrinde Türklerin yaşadığına işaret ederek, "Burada çocuklarımız doğdu, büyüdü. Bunların bir kısmı A Milli Takımı'mızda oynuyorlar. Bazıları da ilk defa Almanya Milli Takımı'na karşı oynayacaklar. Kaderin cilvesi. Onu için Almanya-Türkiye dostluğunun ebedi olmasını, güzel olmasını diliyorum. Fair-play içerisinde güzel bir maç olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada Rusya maçını düşünerek kadroyu kuracağını da vurguladı.

Kaan: "Hatalarımızı öğrendik"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Alman Milli Takımı'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, oynanacak dostluk maçında yeni şeylerin deneneceğini aktardı.

Ayhan, milli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydederek, son maçlarda istenilen sonuçları alamadıkların ancak bunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Son yaptıkları maçları analiz ettiklerini belirten Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Almanya maçına hazır

Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşılaşması öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın bu bölümünde milliler, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milliler, RheinEnergie Stadı'nda TSİ 21.45’te Almanya ile karşılaşacak