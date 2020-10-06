Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde zorlu maçta Almanya'yı yenerek moral bulmak istiyor. A Milli Futbol Takımı’nın mücadeleleri şifresi olarak ekranlara gelecek.. Peki, Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln'de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye'nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele yarın saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Rusya’ya konuk olacak. Moskova’da saat 21.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak. Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.
Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Türkiye hazırlık maçı 7 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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