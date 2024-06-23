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Almanya son anda attı, liderliği aldı! İsviçre ikinci sırada gruptan çıktı

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Almanya son anda attı, liderliği aldı İsviçre ikinci sırada gruptan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 23:50

EURO 2024 A Grubu'nda maçlar tamamlandı. Almanya, İsviçre karşısında beraberlği uzatmalarda buldu ve grubu lider tamamladı. İsviçre ise gruptan ikinci sırada çıktı.

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EURO 2024 A Grubu'nda maçlar tamamlandı ve sıralama belli oldu. Son maçlarda İsviçre ile Almanya; İskoçya ile de Macaristan karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Almanya, uzun süre geride götürdüğü maçta İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre'nin golünü 18. dakikada Ndoye atarken Almanya'nın sayısını 90+2'de Füllkrug kaydetti.

Grubun diğer maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

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ALMANYA LİDER ÇIKTI

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 7 puanla grubu lider tamamladı. 5 puanlı İsviçre ikinci sırada gruptan çıktı.

Macaristan 3 puanla üçüncü sırayı aldı ve en iyi 4 üçüncü arasına kalmak için diğer grupları beklemeye başladı. İskoçya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

İSVİÇRE 1-1 ALMANYA

GOL: 28' Ndoye, 90+2' Füllkrug

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

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İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Riederi, Embolo.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

 

 

 

 

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