Almanya Milli Takımı'nda Leroy Sane şoku! Kadroda yer almadı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 12:34

Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, Almanya'nın Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane için daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var.

Ondan mucizeler yaratmasını beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, bizim için yeniden bir aday olur."

