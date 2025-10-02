Almanya Milli Takımı'nda Leroy Sane şoku! Kadroda yer almadı

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, Almanya'nın Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane için daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var.

Gözden Kaçmasın Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Haberi görüntüle

Ondan mucizeler yaratmasını beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, bizim için yeniden bir aday olur."

Haberin Devamı

ALMANYA'NIN ADAY KADROSU