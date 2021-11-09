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Almanya Milli Takımı'nda Kovid-19 alarmı! 1 pozitif vaka, 4 oyuncu karantinada...

#Kovid-19#Almanya Milli Takımı#Niklas Süle
Almanya Milli Takımında Kovid-19 alarmı 1 pozitif vaka, 4 oyuncu karantinada...

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronvirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 11 Kasım'da Liechtenstein ve 14 Kasım'da Ermenistan'la oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçları öncesi dün milli takım oyuncuları ile çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden birinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

PCR test sonucu pozitif çıkan milli futbolcunun hemen izolasyona alındığı ve herhangi bir belirtisi bulunmadığı belirtilirken, oyuncunun tam aşılı olduğu aktarıldı.

Ayrıca, PCR testi negatif çıkmasına rağmen söz konusu futbolcuyla temasta olan 4 oyuncunun daha karantinaya alındığı dile getirildi.

Bild gazetesinin haberinde ise PCR testi pozitif çıkan kişinin, Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle olduğu ileri sürüldü.

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#Kovid-19#Almanya Milli Takımı#Niklas Süle

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