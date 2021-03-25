MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlmanya Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı! 1 oyuncu pozitif...
GeriFutbol Almanya Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı! 1 oyuncu pozitif...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Almanya Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı! 1 oyuncu pozitif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı! 1 oyuncu pozitif...

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronvirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, İzlanda ile bu akşam oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçı öncesinde dün milli takım oyuncularına ve çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Düsseldorf Sağlık Dairesi ile yapılan istişare sonucunda testi pozitif çıkan ve şu an semptomu bulunmayan futbolcunun hemen izole edildiği aktarıldı.

Almanya Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, maç öncesinde böyle bir haberin hem teknik direktör hem de takım için çok kötü olduğunu, ancak bugüne kadar tüm hijyen önlemlerini büyük bir disiplinle uygulamalarından dolayı bunun tek bir vakada kalacağını düşündüklerini kaydetti.

Alman Bild gazetesi, PCR testi pozitif çıkan oyuncunun Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Jonas Hofmann olduğunu iddia etti.

 

Almanya Milli Takımında koronavirüs alarmı 1 oyuncu pozitif...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi