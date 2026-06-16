Almanya Milli Futbol Takımı antrenmanına yılan engeli!

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Almanya Milli Futbol Takımı'nın ABD'deki antrenmanı sahaya giren zehirli bir yılan sebebiyle yarıda kaldı.

Alman basınında çıkan haberlere göre; sahada görülen yılan bölgede sıkça rastlanan zehirli bir yılan...

Söz konusu yılan türünün Kuzey Karolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi.

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KIMMICH: 'DAHA DİKKATLİ DAVRANMAK LAZIM"

Milli Takım'ın kaptanı Joshua Kimmich, olay sonrası yaptığı açıklama, "Dün bir yılan gördük, zehirli olduğu söylendi. Isırırsa hastaneye gitmek gerekiyor. Ölümcül olduğunu düşünmüyorum ama yine de tehlikeli" dedi.

Yıldız futbolcu aynı zamanda "Almanya'da bu kadar tehlikeli hayvanlara denk gelmiyoruz. Burada daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP FİLDİŞİ SAHİLİ

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Almanya, grubun ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak.